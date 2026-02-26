Gli esercizi spirituali rappresentano un momento chiave per il papa, che si dedica a questa pratica insieme ai cardinali della Curia romana. In questo periodo, si concentra sulla preparazione e la riflessione, mantenendo vivo il legame con le tradizioni religiose. La partecipazione a questi esercizi evidenzia l'importanza della dimensione spirituale nel ruolo di guida della Chiesa.

Gli esercizi spirituali sono uno degli aggiornamenti fondamentali per il papa. Non a caso, Leone XIV sta seguendo l’allenamento religioso insieme ai cardinali della Curia romana. Già stamattina, le meditazioni di monsignor Erik Varden si sono concentrate sulla figura dell’angelo custode e dei suoi interventi, che «non sono sempre rassicuranti» proprio perché i fiancheggiatori di Dio non sono chiamati ad «assecondare i nostri capricci». Ma soprattutto, nell’era dell’accelerazione tecnologica, Varden ha dato una chiave di lettura interessante della fede ai nostri giorni, sottolineando che un incontro angelico non potrà mai essere sostituito da un chatbot e quindi dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Ia non può sostituire l’intervento degli angeli: ecco cosa c’è negli esercizi spirituali di Papa Leone XIV

Papa Leone, la seconda meditazione degli esercizi spiritualiLa seconda meditazione negli esercizi spirituali della Curia romana per la Quaresima con Papa Leone XIV.

Papa Leone e gli esercizi spirituali con la Curia romana in VaticanoSono giorni di esercizi spirituali per Papa Leone e per la Curia romana in Vaticano.

Temi più discussi: Dalla clinica alla politica sanitaria: l’intelligenza artificiale come leva di equità CLICCA PER IL VIDEO; Quando è l’Intelligenza Artificiale ad assumere forza lavoro umana, ecco RentAHuman; Intelligenza Artificiale a scuola: quali sono le opportunità, i rischi e i doveri dei docenti? [GUIDA pratica]; L’intelligenza artificiale nella Pa: alla ricerca di un equilibrio tra efficienza e garanzie.

Firefox abbraccia l'IA, ma si potrà disattivareCon Block AI Enhancements si disattivano tutte le funzioni AI, incluse integrazioni con chatbot e strumenti avanzati. tomshw.it

Fermare l’IA prima che sia troppo tardiColloquio con Nate Soares, presidente della no-profit Machine Intelligence Research Institute e uno dei massimi esperti dei rischi legati allo sviluppo di ... repubblica.it

Buon compleanno a Papa Leone XIV, che oggi compie 70 anni! - facebook.com facebook

Rigorosa, ben documentata e ricca di prospettiva. Papa Leone XIV – La biografia -restituisce un ritratto convincente e umano del Pontefice delle Americhe. Complimenti a @eliseannallen per questo eccellente lavoro x.com