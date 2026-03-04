La rivista Time ha inserito Papa Leone XIV nella sua classifica delle personalità più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale. La sua figura, che combina caratteristiche di leader religioso e influencer digitale, ha attirato l’attenzione per il suo ruolo nel promuovere l’uso delle nuove tecnologie. Nonostante ciò, si è espresso in modo critico riguardo ai sermoni realizzati con intelligenza artificiale.

Nel cuore della Santa Sede sta avvenendo una trasformazione silenziosa ma profonda. Papa Leone XIV, figura carismatica e sorprendente, si è guadagnato un posto nella lista delle personalità più influenti nel settore dell’intelligenza artificiale stilata dalla rivista Time. Il Pontefice, che nel privato si diletta con sfide lessicali digitali come Wordle e studia lingue su Duolingo, non è affatto un tecnofobo. Al contrario, ha promosso l’adozione di un sistema IA all’avanguardia che permetterà ai fedeli di scansionare un codice QR nella Basilica di San Pietro per ottenere traduzioni simultanee delle funzioni in sessanta lingue diverse. Nonostante questa apertura all’innovazione, il Papa ha recentemente tracciato una linea invalicabile durante un incontro con il clero romano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Papa Leone XIV? Per il Time è un influencer tecnologico (anche se non è favore ai sermoni fatti con IA)

Papa Leone XIV cita Papa Benedetto XVI: "Non c'è spazio per Dio se non c'è per l'uomo"(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 "Così attuali, le parole di Papa Benedetto XVI ci ricordano che sulla terra non c'è spazio per...

