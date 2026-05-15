Durante il fine settimana, le condizioni meteorologiche hanno portato temperature fino a -12°C e nevicate intense, causando blocchi ai passi di montagna e la chiusura del Passo del Rombo, dopo averlo aperto in modo eccezionale. Le valanghe e il ghiaccio hanno reso impraticabili alcune strade, mentre il vento ha accentuato l’effetto wind-chill, rendendo più rischiosi gli spostamenti nella zona. La situazione ha interessato i collegamenti principali tra la regione e l’estero, creando disagi ai viaggiatori.

? Punti chiave Come influenzerà l'effetto wind-chill la sicurezza degli spostamenti questo weekend?. Perché il Passo del Rombo è stato chiuso dopo l'apertura record?. Dove colpiranno con più intensità le precipitazioni previste per sabato?. Cosa accadrà alle temperature di Perugia e Arezzo domenica mattina?.? In Breve Massa d'aria dal Mare del Nord causa temperature fino a -12°C oltre i 3.000 metri.. Neve fino a 1.200 metri sulle Dolomiti e 17 centimetri in Alto Adige.. Meteorologo Lorenzo Tedici segnala rischio wind-chill con venti da ovest.. Cinque dipartimenti francesi in allerta per accumuli di 11 centimetri in Alta Savoia.. La neve ricopre nuovamente le vette di Alpi e Appennini questo venerdì 15 maggio 2026, con temperature che nella notte sono precipitate fino a 12 gradi sotto zero in diverse zone montane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maggio gelido: neve e -12°C bloccano i passi, chiusi Stelvio e Rombo

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