Libri Magda Mancuso al Salone Internazionale di Torino presenta La verità dentro me De Nigris Editore
Al Salone Internazionale del Libro di Torino, una giornalista e scrittrice napoletana presenta il suo ultimo libro intitolato “La verità dentro me”, pubblicato dall’editore De Nigris. La donna, nota anche come conduttrice televisiva e volto noto in diverse regioni italiane, ha partecipato all’evento portando sul palco la sua opera letteraria. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, con un focus sulla sua attività come giornalista e sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo.
Magda Mancuso, napoletana, giornalista pubblicista, scrittrice, presentatrice di eventi e conduttrice televisiva, volto noto in Campania e oltre, porta al Salone il suo libro “La verità dentro me” ( De Nigris Editore ). La presentazione è in programma sabato 16 maggio 2026 al Salone Internazionale del Libro di Torino – alle ore 16.15 – presso la “Sala Nuovi Editori” nell’ambito dell’incontro dal titolo “Le donne al centro del mondo editoriale”. “La vita dentro me” è un’opera intensa e profondamente umana che affronta il delicato tema dell’armonia tra gemelle, conducendo il lettore verso un finale toccante che lascia aperta una profonda riflessione sul valore dei legami e dell’amore oltre il tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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