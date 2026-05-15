Libri Magda Mancuso al Salone Internazionale di Torino presenta La verità dentro me De Nigris Editore

Al Salone Internazionale del Libro di Torino, una giornalista e scrittrice napoletana presenta il suo ultimo libro intitolato “La verità dentro me”, pubblicato dall’editore De Nigris. La donna, nota anche come conduttrice televisiva e volto noto in diverse regioni italiane, ha partecipato all’evento portando sul palco la sua opera letteraria. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, con un focus sulla sua attività come giornalista e sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

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