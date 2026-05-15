Made in Italy | Oro Saiwa | 70 anni di eccellenza e valore per l' Italia
In occasione della giornata nazionale del Made in Italy 2026, un'azienda di prodotti alimentari ha celebrato i suoi 70 anni di presenza sul mercato presso il Senato della Repubblica Italiana. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali, che hanno partecipato a un evento dedicato alla storia e alla tradizione del marchio. Sono stati ricordati i sette decenni di attività e il ruolo svolto nel promuovere il settore alimentare italiano all'estero. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale e istituzionale.
In occasione della giornata nazionale del Made in Italy 2026, Mondel?z Italia ha celebrato presso il Senato della Repubblica Italiana i 70 anni di Oro Saiwa. L’evento ha evidenziato come il brand sia un pilastro della cultura alimentare italiana, capace di unire tradizione agricola e valore industriale in un modello di sviluppo sostenibile. Il successo di Oro Saiwa parte dal Piemonte, nello stabilimento di Capriata d’Orba: il brand utilizza oggi grano 100% italiano, tracciato e selezionato, con un approvvigionamento di circa 36.000 tonnellate annue provenienti da oltre 5.000 ettari di campi e 450 aziende agricole. Un ecosistema integrato che garantisce redditività alle comunità agricole, qualità al consumatore e resilienza all'intero sistema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Made in Italy: Oro Saiwa: 70 anni di eccellenza e valore per l'Italia
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