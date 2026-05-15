Made in Italy | Oro Saiwa | 70 anni di eccellenza e valore per l' Italia

In occasione della giornata nazionale del Made in Italy 2026, un'azienda di prodotti alimentari ha celebrato i suoi 70 anni di presenza sul mercato presso il Senato della Repubblica Italiana. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali, che hanno partecipato a un evento dedicato alla storia e alla tradizione del marchio. Sono stati ricordati i sette decenni di attività e il ruolo svolto nel promuovere il settore alimentare italiano all'estero. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale e istituzionale.

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In occasione della giornata nazionale del Made in Italy 2026, Mondel?z Italia ha celebrato presso il Senato della Repubblica Italiana i 70 anni di Oro Saiwa. L’evento ha evidenziato come il brand sia un pilastro della cultura alimentare italiana, capace di unire tradizione agricola e valore industriale in un modello di sviluppo sostenibile. Il successo di Oro Saiwa parte dal Piemonte, nello stabilimento di Capriata d’Orba: il brand utilizza oggi grano 100% italiano, tracciato e selezionato, con un approvvigionamento di circa 36.000 tonnellate annue provenienti da oltre 5.000 ettari di campi e 450 aziende agricole. Un ecosistema integrato che garantisce redditività alle comunità agricole, qualità al consumatore e resilienza all'intero sistema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Made in Italy: Oro Saiwa: 70 anni di eccellenza e valore per l'Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Made in Italy: Oro Saiwa: 70 anni di eccellenza e valore per l'Italia Sullo stesso argomento Leggi anche: Made in Italy: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale Made in Italy: Meroni (Mondel?z Italia), ‘Oro Saiwa parte storia famiglie italiane’(Adnkronos) – “Celebrare i 70 anni di Oro Saiwa significa festeggiare non solo un traguardo aziendale, ma un pezzo della storia collettiva del Paese. Oro Saiwa celebra 70 anni al Senato: simbolo del Made in Italy tra territorio e cultura alimentare foodaffairs.it/2026/05/13/oro… x.com Made in Italy: Meroni (Mondel?z Italia), 'da 70 anni dietro ogni biscotto Oro Saiwa c'è la storia collettiva del Paese''Siamo qui al Senato della Repubblica Italiana per celebrare i 70 anni di Oro Saiwa. Non si tratta solo di un traguardo aziendale, ma è un momento che appartiene alla storia collettiva del Paese. È da ... adnkronos.com Oro Saiwa celebra 70 anni al Senato: simbolo del Made in Italy tra territorio e cultura alimentareIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Mondel?z Italia ha celebrato i 70 anni di Oro Saiwa con un evento istituzionale presso il Senato della Repubblica, promosso dal Senatore Giorgi ... foodaffairs.it