Made in Italy | Meroni Mondel?z Italia ‘Oro Saiwa parte storia famiglie italiane’

Il brand Oro Saiwa compie 70 anni, un anniversario che rappresenta anche un capitolo della tradizione italiana. La celebrazione è stata annunciata come un momento per ricordare il ruolo di questa azienda nel panorama alimentare e nella cultura delle famiglie italiane. La società ha sottolineato come questa ricorrenza sia un'occasione per riflettere sulla lunga presenza nel mercato e sulla diffusione dei suoi prodotti nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui