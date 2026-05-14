Made in Italy | Meroni Mondel?z Italia ‘Oro Saiwa parte storia famiglie italiane’

Da webmagazine24.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il brand Oro Saiwa compie 70 anni, un anniversario che rappresenta anche un capitolo della tradizione italiana. La celebrazione è stata annunciata come un momento per ricordare il ruolo di questa azienda nel panorama alimentare e nella cultura delle famiglie italiane. La società ha sottolineato come questa ricorrenza sia un'occasione per riflettere sulla lunga presenza nel mercato e sulla diffusione dei suoi prodotti nel tempo.

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(Adnkronos) – “Celebrare i 70 anni di Oro Saiwa significa festeggiare non solo un traguardo aziendale, ma un pezzo della storia collettiva del Paese. Da settant’anni il brand accompagna milioni di famiglie italiane in momenti quotidiani come la colazione e la merenda”. E’ quanto ha affermato da Francesco Meroni, Direttore Marketing di Mondel?z Italia, all’evento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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