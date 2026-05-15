Macchie di Castiglione del Lago grande festa per la riapertura della chiesa parrocchiale

A Macchie del Castiglione del Lago, si è tenuta una celebrazione per la riapertura della chiesa parrocchiale dedicata a sant’Urbano. La festività ha segnato il ritorno alle funzioni religiose nella chiesa, dopo i lavori di consolidamento, messa in sicurezza e restauro che sono stati completati. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato alla messa e agli eventi organizzati in occasione della ripresa delle attività religiose all’interno dell’edificio.

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