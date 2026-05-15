Macchie di Castiglione del Lago grande festa per la riapertura della chiesa parrocchiale
A Macchie del Castiglione del Lago, si è tenuta una celebrazione per la riapertura della chiesa parrocchiale dedicata a sant’Urbano. La festività ha segnato il ritorno alle funzioni religiose nella chiesa, dopo i lavori di consolidamento, messa in sicurezza e restauro che sono stati completati. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato alla messa e agli eventi organizzati in occasione della ripresa delle attività religiose all’interno dell’edificio.
La festa di sant’Urbano diventa per la parrocchia di Macchie l’occasione per tornare a celebrare in chiesa, dopo i lavori di consolidamento, messa in sicurezza e restauro.Il programma della festa prevede giovedì 28 maggio, alle 21, processione di sant’Urbano.Venerdì 29 maggio, alle 18. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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