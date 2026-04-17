A Castiglione del Lago si svolge la “Festa del Tulipano e della Primavera”, un evento che nel tempo ha consolidato la sua posizione tra le principali manifestazioni italiane. Quest’anno, l’organizzazione ha deciso di puntare maggiormente su famiglie e bambini, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di questa manifestazione come punto di riferimento per turisti e cittadini. La festa offre colori, sapori e anche momenti dedicati a cartoon e intrattenimento, attirando un pubblico sempre più vasto.

Si è ritagliata negli anni un ruolo di primo piano tra le manifestazioni più importanti d’Italia. Ma adesso la “ Festa del Tulipano e della Primavera ” accelera e punta su famiglie e bambini per diventare la regina dell’intrattenimento per turisti e non solo. A Castiglione del Lago, affacciata sul Lago Trasimeno in provincia di Perugia, è così atteso il grande pubblico che potrà assistere ad un accattivante mix di emozioni, colori, profumi e sapori che celebra sua maestà il Tulipano. Che da queste parti, nell’Umbria più autentica, sembrerebbe entrarci poco, mentre invece dagli anni ’30 è diventato il simbolo di una comunità sulla base di antiche coltivazioni del fiore in zona.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglione del Lago: colori, sapori e… Cartoon alla “Festa del Tulipano”

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