Ma così la Cina si prende Taiwan senza ostacoli

Negli ultimi anni, la Cina ha rafforzato le sue mosse per consolidare il controllo su Taiwan, approfittando di una posizione di forza crescente e di una strategia ben pianificata. Nel 2020, l’ex presidente degli Stati Uniti aveva commentato come la Cina avesse superato ogni altra nazione nel superare gli ostacoli diplomatici e militari per raggiungere questo obiettivo. Da allora, le azioni cinesi sono continuate con intensità crescente, lasciando poco spazio a interventi esterni per bloccare o rallentare l’avanzata.

«La Cina ha fregato gli Stati Uniti come nessuno prima d'ora. La frase pronunciata da Donald Trump nel 2020 suona oggi più che mai profetica. E il Donald pronto, ieri, a sferrar manate sulle spalle di Xi Jinping definendolo grande leader è colui che più contribuisce a mantenerla attuale. Fino a pochi mesi fa la differenza qualitativa tra la potenza degli Stati Uniti e di una Cina capace di produrre un terzo dei manufatti mondiali, il 90 per cento delle terre rare e il 6080 per cento degli ingredienti indispensabili per l'energia pulita (pannelli solari, pale eoliche, auto elettriche) era basato su due indiscutibili elementi valoriali. Il primo era la capacità dell'America di presentarsi come garante della legittimità internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Perché la CINA vuole TAIWAN

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