Il percorso partecipativo Nova-Parola all' Italia del M5s arriva in Abruzzo | tappa anche a Pescara

Da ilpescara.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si chiama “Nova-Parola all’Italia” ed è il percorso partecipativo promosso dal M5s che il 16 e il 17 maggio fa tappa a Pescara con tre appuntamenti con focus su tutte e quattro le province, per un format che parte da questa domanda: “cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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