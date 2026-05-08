Il percorso partecipativo Nova-Parola all' Italia del M5s arriva in Abruzzo | tappa anche a Pescara

Si chiama “Nova-Parola all’Italia” ed è il percorso partecipativo promosso dal M5s che il 16 e il 17 maggio fa tappa a Pescara con tre appuntamenti con focus su tutte e quattro le province, per un format che parte da questa domanda: “cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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M5S a Taranto: parte Nova Parola per le sfide del 2027? Cosa scoprirai Come influirà il progetto Nova Parola sulle elezioni del 2027? Cosa proporranno Sebastio e Turco durante l'incontro in corso...

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Temi più discussi: NOVA · Parola all’Italia: un percorso aperto a tutte e tutti, anche all’estero; Nova, il Movimento 5 Stelle lancia da Taranto il percorso di partecipazione nazionale; Caserta. Arriva 'Nova', il percorso partecipativo per costruire il programma di governo progressista; Idee, proposte e confronto per scrivere il programma progressista: NOVA rimette al centro i cittadini (VIDEO).

Il percorso partecipativo Nova-Parola all'Italia del M5s arriva in Abruzzo: tappa anche a PescaraDue giorni (16 e 17 maggio), tre appuntamenti e focus su tutte le province. L'obiettivo, spiega il coordinatore regionale Silvestri, è la costruzione di un programma partecipato, concreto, fattibile ... ilpescara.it

Caserta. Arriva ‘Nova’, il percorso partecipativo per costruire il programma di governo progressistaCaserta si prepara ad ospitare uno dei 100 spazi di confronto previsti da Nova – Parola all’Italia, il percorso nazionale di ascolto e partecipazione per ra ... teleradio-news.it

Manca pochissimo! Il 16 e il 17 maggio l’Italia si accenderà con “Nova – Parola all’Italia”: 100 spazi di confronto aperti in tutto il Paese. Un grande momento collettivo per ascoltare idee, bisogni e visioni, confrontarsi e costruire insieme il prossimo program - facebook.com facebook

Ciao! hai già sentito parlare di " #NOVA - Parola all’Italia" Solita assemblea No. Solito incontro No. Solito evento No. E' qualcosa di diverso, prenditi un minuto per leggere di cosa si tratta: x.com