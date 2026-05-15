Le tombe di Amenhotep e Samut a Luxor sono state riaperte dopo interventi di restauro iniziati nel 2015. I mosaici all’interno delle tombe, risalenti alla XVIII dinastia, mostrano scene della vita quotidiana egizia dell’epoca. I lavori di recupero sono stati condotti con attenzione per conservare i dettagli originali dei dipinti e delle strutture. La riapertura permette ai visitatori di osservare da vicino i reperti che offrono testimonianze sulla cultura e le pratiche di allora.

? Domande chiave Cosa rivelano i mosaici della XVIII dinastia sulla vita quotidiana egizia?. Come sono stati gestiti i lavori di restauro iniziati nel 2015?. Chi ha guidato il progetto di recupero delle tombe di Al-Khokha?. Perché l'apertura di questi siti è cruciale per l'economia egiziana?.? In Breve Restauro iniziato nel 2015 e concluso nel 2026 per le tombe TT416 e TT417.. Abdel-Muttaleb Amara e Hesham El-Leithy hanno partecipato alla cerimonia ad Al-Khokha.. Turismo in crescita del 15,6% nel primo trimestre 2026 per l'economia egiziana.. Obiettivo governo raggiungere 30 milioni di visitatori tramite ospitalità e aviazione.. Il ministro... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luxor: riaprono le tombe di Amenhotep e Samut, tesori della XVIII

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