Nel libro «Detective al cimitero», Giulia Depentor si immerge in storie autentiche e dettagli nascosti tra le tombe. Attraverso le sue parole, si scoprono segreti e simboli che raccontano il passato di luoghi spesso trascurati. La narrazione invita a guardare con occhi diversi i cimiteri, rivelando aspetti sorprendenti e sconosciuti di questi ambienti.

Storie vere e simboli nascosti nei cimiteri: nel libro «Detective al cimitero» Giulia Depentor ci accompagna alla scoperta di angeli, farfalle e urobori tra arte funeraria e memorie dimenticate «Dove sono Ella, Kate, Mag, Edith e Lizzie, la tenera, la semplice, la vociona, l’orgogliosa, la felice? Tutte, tutte dormono sulla collina». Prende avvio con questa citazione dall’«Antologia di Spoon River» di Edgar Lee Masters il libro di Giulia Depentor «Detective al cimitero». Un libro per ragazzi, ma godibile e interessante anche per gli adulti, che traccia le caratteristiche dei «camposanter», cioè quelle persone che, a volte senza farci caso, entrano nei cimiteri e si lasciano conquistare dai numerosi simboli che popolano le tombe. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - I detective della memoria tra le tombe

Certosa, ladri tra le tombe: portata via anche la maxi statua del CristoFerrara, 9 febbraio 2026 – «Io ancora mi chiedo come hanno fatto, come hanno fatto a caricare e portare via una statua di quelle dimensioni», Andrea...

Leggi anche: Giorno della Memoria 2026 - Raccontare la Shoah: Tra testimonianze e Memoria Scritta

Temi più discussi: Diletto con delitti, se il detective indaga i confini del mito; Danilo Restivo killer di Elisa Claps indagato per un femminicidio in Inghilterra, riaperto un cold case; Memory: la spiegazione del finale del film.

I detective della memoria tra le tombeStorie vere e simboli nascosti nei cimiteri: nel libro «Detective al cimitero» Giulia Depentor ci accompagna alla scoperta ... ecodibergamo.it

«Detective della memoria» per raccontare l’AlzheimerCinque episodi in cui la giornalista bergamasca Anna Maria Selini s’è trasformata in una «detective della memoria» alla ricerca della verità dietro i fantasiosi racconti di suo padre Giulio, malato di ... ecodibergamo.it

Per cercare di coinvolgere i bambini nella soluzione dei problemi si può proporre di diventavano detective in cerca di dati utili e soluzioni. - facebook.com facebook