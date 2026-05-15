Lutto all' ospedale di Perugia è morta la dottoressa Annalisa Longo
All'ospedale di Perugia si è verificato un lutto con la scomparsa improvvisa della dottoressa Annalisa Longo. La notizia ha suscitato sgomento tra colleghi e personale sanitario. La dottoressa, figura conosciuta nel reparto in cui lavorava, si è spezzata all'improvviso. La sua scomparsa è stata comunicata dall’Azienda ospedaliera, che ha espresso cordoglio per la perdita. La notizia si diffonde tra chi l'ha conosciuta e ha collaborato con lei quotidianamente.
Lutto nell’Azienda ospedaliera di Perugia per l’improvvisa scomparsa della dottoressa Annalisa Longo.Annalisa Longo, 66 anni, lavorava come medico nella Struttura di Geriatria del Santa Maria della Misericordia.“Ricordiamo con affetto Annalisa che con la sua grande professionalità, l’attenzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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