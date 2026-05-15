Lutto all' ospedale di Perugia è morta la dottoressa Annalisa Longo

All'ospedale di Perugia si è verificato un lutto con la scomparsa improvvisa della dottoressa Annalisa Longo. La notizia ha suscitato sgomento tra colleghi e personale sanitario. La dottoressa, figura conosciuta nel reparto in cui lavorava, si è spezzata all'improvviso. La sua scomparsa è stata comunicata dall’Azienda ospedaliera, che ha espresso cordoglio per la perdita. La notizia si diffonde tra chi l'ha conosciuta e ha collaborato con lei quotidianamente.

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