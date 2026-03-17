Nella notte, poco prima dell'inizio della nuova stagione del Grande Fratello Vip, si è comunicato il decesso di Annalisa Petrini, considerata una delle figure più riconoscibili del reality. La notizia ha suscitato grande tristezza tra i membri della produzione e i partecipanti, creando un momento di grande commozione. La scomparsa di Petrini rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo e per il format stesso.

A poche ore dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip un grave lutto ha colpito lo staff del programma. Alla vigilia della prima puntata, dopo una breve malattia, è morta a Roma la storica autrice televisiva Annalisa Petrini,che da oltre vent'anni era redattrice del reality di Mediaset. A darne notizia attraverso i canali social è stata la società di produzione del Grande Fratello, Endemol: "Annalisa Petrini era una delle colonne portanti di Grande Fratello, con noi sin dalla prima edizione. Da ieri non c'è più, noi la ricorderemo sempre.Ciao Annalisa".E proprio durante la prima serata, in apertura di puntata, tutto lo staff e Ilary Blasi la ricorderanno per darle l'ultimo sentito saluto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lutto al Grande Fratello Vip, morta Annalisa Petrini: chi era l'anima del reality

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