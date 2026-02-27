Iran la Cina spia i movimenti delle forze Usa | Pechino e Londra | Via da Teheran L' Aiea | Nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%

C'è un osservatore che segue con interesse il dispositivo militare Usa nel Golfo: è la Cina. Pechino è presente nella crisi con una collaborazione stretta con l'intelligence iraniana ma anche attraverso l'uso di fonti aperte. Quasi ogni giorno la compagnia cinese MizarVision pubblica su X immagini dei mezzi americani schierati in Medio Oriente, una sorveglianza accurata di quanto sta avvenendo. Le foto satellitari hanno tracciato la portaerei Ford, l'arrivo degli F 22 a Ovda (Israele), il trasferimento di aerei cisterna nell'atollo di Diego Garcia (Oceano Indiano), la presenza di velivoli in Arabia Saudita. Una mappatura completa della gigantesca mobilitazione decisa dal Pentagono.