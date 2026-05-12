Teheran ha dichiarato che potrebbe aumentare l’arricchimento dell’uranio fino al 90% nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero riprendere attacchi contro l’Iran. La questione è emersa dopo le tensioni tra le due nazioni, con l’Iran che avverte delle possibili conseguenze se dovessero verificarsi ulteriori azioni militari. La questione dell’arricchimento dell’uranio è al centro di un crescente confronto tra Teheran e Washington.

Teheran sta valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi contro l'Iran. Lo ha affermato Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano. La proposta sarà esaminata venerdì dal Parlamento di Teheran, ha aggiunto Rezaei. Intanto l'Iran ha giustiziato un uomo condannato per ribellione armata, ha annunciato la magistratura, nell'ultima di una serie di impiccagioni avvenute dall'inizio della guerra con Israele e gli Stati Uniti. "La condanna a morte per Abdoljalil Shahbakhsh, figlio di Jalal, membro addestrato del gruppo terroristico Ansar al-Furqan, è stata eseguita", si legge sul sito web della magistratura Mizan Online.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Se Usa attaccano, uranio arricchito al 90%". La minaccia di Teheran

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