L’uomo prezioso di Favara | il sindaco socialista ucciso dalla mafia

? Domande chiave Perché il soprannome dell'uomo prezioso lo legava alla sua farmacia?. Quali riforme agricole scatenarono la vendetta dei latifondisti contro il sindaco?. Chi ha impedito che i colpevoli venissero arrestati dopo l'omicidio?. Perché la famiglia di Guarino fu costretta a fuggire a Parigi?.? In Breve Vincitore con quasi il 60% dei voti alle elezioni del marzo 1946.. Farmacista laureato a Palermo nel 1928 e collaboratore clandestino de L'Avanti!.. Assassinio con lupara avvenuto il 16 maggio 1946 per difesa dei contadini.. Famiglia costretta a trasferirsi a Parigi dopo l'impunità dei mandanti del delitto.. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani dedica oggi la memoria a Gaetano Guarino, il sindaco socialista di Favara ucciso dalla mafia il 16 maggio 1946. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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