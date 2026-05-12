A Crotone, durante una partita di calcetto, si è verificato un agguato che ha portato alla morte di un giovane noto come Dodò. L'episodio si è svolto sul campetto, dove sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco. Le indagini hanno portato alla condanna di alcuni responsabili, che sono stati condannati all'ergastolo per il delitto. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell'ambiente locale.

? Punti chiave Come è avvenuto l'agguato durante la partita di calcetto?. Chi sono i responsabili condannati all'ergastolo per il delitto?. Come ha trasformato il padre il campo di gioco in memoria?. Perché la scomparsa della madre ha cambiato la lotta civile?.? In Breve Agguato avvenuto il 25 giugno 2009 a contrada Margherita per faida tra ndrine.. Responsabili Tornicchio e Dattolo condannati all'ergastolo per l'attacco ai bambini.. Dodò deceduto il 20 settembre 2009 dopo 85 giorni di terapia intensiva.. Madre Francesca Anastasio scomparsa per tumore dopo quindici anni di impegno civile.. Il 25 giugno 2009, nel quartiere periferico di contrada Margherita a Crotone, un agguato della criminalità organizzata ha trasformato una partita di calcetto in una tragedia che ha ucciso il piccolo Domenico Gabriele, detto Dodò, di soli undici anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, l’agguato sul campetto: il sogno di Dodò ucciso dalla mafia

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