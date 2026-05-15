Lunedì entrano in vigore le zone rosse a Verona | c' è anche Porta Vescovo

Lunedì 18 maggio entreranno in vigore a Verona le nuove zone rosse, che resteranno attive fino al 18 novembre. Queste aree sono state individuate dal prefetto in collaborazione con le forze dell’ordine e includono anche il quartiere di Porta Vescovo. La decisione riguarda alcune zone specifiche della città e si tratta di un provvedimento temporaneo volto a garantire maggiori controlli. La misura interessa diverse aree del centro e delle periferie di Verona.

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