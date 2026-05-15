Lunedì entrano in vigore le zone rosse a Verona | c' è anche Porta Vescovo
Lunedì 18 maggio entreranno in vigore a Verona le nuove zone rosse, che resteranno attive fino al 18 novembre. Queste aree sono state individuate dal prefetto in collaborazione con le forze dell’ordine e includono anche il quartiere di Porta Vescovo. La decisione riguarda alcune zone specifiche della città e si tratta di un provvedimento temporaneo volto a garantire maggiori controlli. La misura interessa diverse aree del centro e delle periferie di Verona.
Entrano in vigore lunedì 18 maggio, fino al 18 di novembre, le nuove “zone rosse” di Verona, individuate dal prefetto scaligero Demetrio Martino in collaborazione con le forze dell'ordine. La stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l’adiacente piazzale XXV Aprile, piazza Pradaval, via dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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