A Verona, un uomo di origini marocchine di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di San Michele Extra. La cattura è avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Vescovo, dove il soggetto era stato individuato mentre cercava di allontanarsi dall'abitazione domiciliare, da cui era ai domiciliari.

Un cittadino marocchino di 32 anni è stato catturato dai Carabinieri della stazione di San Michele Extra dopo essere stato individuato vicino alla stazione ferroviaria di Porta Vescovo a Verona, mentre evadeva i domiciliari. L’intervento è scattato durante un’attività di monitoraggio del territorio. I militari hanno notato il soggetto, già conosciuto dalle autorità, e hanno proceduto a un controllo dell’identità che ha rivelato una situazione irregolare. Dalle verifiche effettuate è emerso che l’uomo si trovava a una distanza superiore ai 30 chilometri dal luogo in cui doveva risiedere per legge. Quando gli è stato chiesto di giustificare tale spostamento, il 32enne non ha saputo fornire spiegazioni convincenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, fugge dai domiciliari e finisce in manette a Porta Vescovo

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