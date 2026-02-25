Qualità dell’aria entrano in vigore le misure emergenziali antismog

Le proiezioni fornite da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10 rendono necessario il provvedimento A seguito delle proiezioni fornite da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, si rende necessaria l’attivazione delle misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Tali misure entreranno in vigore da domani, giovedì 26 febbraio e resteranno attive fino a venerdì 27 febbraio compreso, giorno successivo di verifica. Il provvedimento rientra tra quelli previsti dal Piano aria integrato regionale (Pair) 2030. Tale meccanismo prevede l’emissione dei bollettini da parte di Arpae nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì: le valutazioni non si basano più solo sui dati di rilevamento dei giorni passati, ma su un sistema integrato che incrocia le previsioni meteorologiche con i modelli di qualità dell’aria per i giorni successivi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Qualità dell’aria, bollettino rosso di Arpae: entrano in vigore le misure emergenziali antismogA Cesena, in base alle previsioni di Arpae riguardanti il possibile sforamento dei limiti di PM10, sono state adottate misure emergenziali per contenere l’inquinamento atmosferico.

La qualità dell’aria non migliora: le misure emergenziali antismog restano in vigore fino a lunedìIl Comune di Riccione comunica che, in conseguenza delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei limiti di PM10, le misure emergenziali antismog resteranno in vigore fino a lunedì.

