L’under 15 si giocherà il bronzo | contro Bassano un ko a testa alta
L’Under 15 del team locale ha affrontato la partita per il terzo posto contro Bassano, con un risultato che ha visto la squadra perdere ma ricevere comunque molti applausi. La squadra ha cercato di mettere in difficoltà gli avversari, che sono stati designati come favoriti per il podio. La gara si è conclusa con una sconfitta, ma i giovani atleti si sono distinti per l’impegno e la tenacia mostrata sul campo.
Solo applausi per una Unieuro Forlì Under 15 che prova a mettere in difficoltà la designata Orange1 Bassano. Difesa e talento consentono ai biancorossi di giocarsi il primo tempo alla pari, ma nella seconda metà di match i veneti escono alla distanza chiudendo i conti a metà di ultimo quarto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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