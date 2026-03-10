La serie C maschile Invicta ko a testa alta

Sconfitta esterna per i giovani dell' Invicta: nel posticipo del diciottesimo turno di serie C maschile i ragazzi di coach Enrico Ferrari, impegnati sul campo della capolista Torretta Livorno, hanno perso 3-1 (2516, 2519, 2426, 2517) sul difficile campo dei labronici, non a caso primi in classifica. La prima della classe ha fatto la prima della classe, vincendo una gara nella quale però i grossetani sono stati comunque bravi a vincere un set. Una sconfitta indolore per i ragazzi del tecnico Enrico Ferrari che lottano con coraggio, ma subiscono per lunghi tratti del match la pressione e la migliore qualità di gioco dei padroni di casa, leader del girone.