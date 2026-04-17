LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Avanzato si giocherà il bronzo dei -63 kg femminili

Alle competizioni di judo degli Europei 2026, la francese Deketer ha superato la sua avversaria e si è qualificata per la finale nella categoria dei -63 kg femminili. La sfida si è conclusa con la vittoria della atleta francese, che ora si prepara ad affrontare in finale Van Lieshout. La lotta per il terzo posto si giocherà tra i concorrenti rimasti in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 La francese Deketer resiste ed affronterà in finale Van Lieshout. Avanzato nella finale per il bronzo troverà la polacca Szymanska. 11:28 Sul tatami due c’è l’ippon dell’olandese Van Lieshout, che vola così in finale nei -63 kg femminili. Doppio yuko intanto per Deketer. 11:25 Ora la semifinale dalla quale uscirà l’avversaria dell’italiana tra la francese Deketer e la croata Oberan. 11:23 Bene così! Carlotta Avanzato approda in finale per il bronzo nel final block che inizierà alle 14.00. 11:21 60 secondi alla conclusione dell’incontro. L’azzurra conserva lo yuko di vantaggio. 11:20 Primo shido comminato a Carlotta Avanzato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato si giocherà il bronzo dei -63 kg femminili Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato ai ripescaggi dei -63 kg femminiliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:42 Spazio ora ai quarti di finale dei -73 kg maschili. Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo avanza agli ottavi! Subito eliminato Basile. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato ai ripescaggi dei -63 kg femminiliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Ippon di Deketer, che vola in semifinale. Il ripescaggio sarà dunque tra Carlotta Avanzato e la slovena ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell'elimination round della prima giornata degli Europei di judo ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida bronzo europeo: “Sensazioni contrastanti, ma sono felice per questa medaglia” - x.com La Nazionale di judo inaugura gli Europei a Tiblisi con la medaglia di bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg! Leggi qui https://shorturl.at/WAh9K Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook