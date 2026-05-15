Luna di miele finisce in tragedia in Sicilia | giovani sposi morti nello schianto con un’auto a Sciacca
Una coppia di giovani sposi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Sciacca, in Sicilia. Elisabeth e Luke stavano attraversando l’Italia dopo aver celebrato il matrimonio negli Stati Uniti e viaggiavano in auto quando si sono verificati i fatti. La loro luna di miele si è conclusa tragicamente, lasciando senza vita i due coniugi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare.
Elisabeth e Luke stavano attraversando l’Italia dopo il matrimonio. Doveva essere il viaggio più bello della loro vita, l’inizio di una nuova storia insieme dopo il matrimonio celebrato negli Stati Uniti. Invece la luna di miele di Elisabeth Graham Hannah e Luke Allen Lionbarger, due giovani americani arrivati in Italia dal New Mexico, si è trasformata in una tragedia sulle strade della Sicilia. I due ragazzi, di 24 e 23 anni, sono morti in un drammatico incidente avvenuto lungo la statale 115, nei pressi di Sciacca, in provincia di Agrigento. Una vicenda che ha sconvolto non solo la comunità locale ma anche chi, nelle ultime ore, ha ricostruito gli ultimi giorni trascorsi dalla coppia nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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