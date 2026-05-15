Luna di miele finisce in tragedia in Sicilia | giovani sposi morti nello schianto con un’auto a Sciacca

Una coppia di giovani sposi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Sciacca, in Sicilia. Elisabeth e Luke stavano attraversando l’Italia dopo aver celebrato il matrimonio negli Stati Uniti e viaggiavano in auto quando si sono verificati i fatti. La loro luna di miele si è conclusa tragicamente, lasciando senza vita i due coniugi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

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