Tragedia sulla Como-Lecco | due morti nello schianto tra un camion e tre auto

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Calco, lungo la Sp342 Como-Lecco, in provincia di Lecco. Coinvolti quattro veicoli in un violento incidente stradale che ha provocato la morte di due uomini di 51 e 70 anni e il ferimento di due giovani di 24 e 26 anni.Il drammatico schianto è avvenuto intorno alle 15.45 lungo un tratto particolarmente trafficato della provinciale. L’impatto ha coinvolto un autoarticolato e tre automobili, con conseguenze gravissime. Secondo le prime informazioni, i mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. L’urto è stato estremamente violento e ha causato danni ingenti ai veicoli coinvolti. La dinamica precisa è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

