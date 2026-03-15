Papà e nonna morti nello schianto sulla Rivoltana | auto con due bambine finisce nel fossato dopo un sorpasso

Un incidente sulla provinciale Rivoltana a Caravaggio ha coinvolto quattro veicoli e causato otto feriti, tra cui due bambine e un cane. Una famiglia stava tornando a casa quando, dopo un sorpasso, la loro auto è finita nel fossato. Nello schianto sono morti un uomo e una donna anziana. La giornata, che prometteva normalità, si è conclusa in tragedia.

Dramma a Caravaggio: quattro veicoli coinvolti, otto feriti. La famiglia viaggiava con il cane. Una domenica che doveva essere come tante si è trasformata in tragedia sulla provinciale Rivoltana, nella Bergamasca. Un padre di 38 anni e la suocera di 73 hanno perso la vita in un violento incidente avvenuto a Caravaggio, lungo il tratto di strada che conduce verso Mozzanica. I due viaggiavano su una Citroen C5 insieme alla moglie dell’uomo e alle due figlie di 5 e 6 anni, oltre al cane di famiglia, un Golden Retriever. Dopo un impatto devastante con un’altra vettura, l’auto è stata sbalzata fuori dalla carreggiata ed è finita in un fossato lungo la strada. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Papà e nonna morti nello schianto sulla Rivoltana: auto con due bambine finisce nel fossato dopo un sorpasso Articoli correlati Leggi anche: Spaventoso schianto sulla Provinciale, auto vola nel fossato: due feriti Tragedia sulla Como-Lecco: due morti nello schianto tra un camion e tre autoTragedia nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Calco, lungo la Sp342 Como-Lecco, in provincia di Lecco. Tutto quello che riguarda Papà e nonna morti nello schianto sulla... Temi più discussi: Comments - La guerra perduta - by Fabrizio Tesseri - Appunti; Dentro la Notizia: Messina: evade dai domiciliari e accoltella a morte la ex Video; ButanGas, l'esplosione 30 anni fa. Così papà ci salvò la vita: 'Andate via, io resto qui'. Le sue ultime parole, il coraggio in eredità; GionnyScandal, la carriera nella musica e la difficile storia personale del rapper che debutta al Grande Fratello vip. Caravaggio, incidente: morti papà e nonna nell'auto con due bambini sbalzata nel canaleLo scontro sulla strada provinciale Rivoltana, tra Caravaggio e Mozzanica. Anche dei bambini sulle quattro auto coinvolte. Sono 8 i feriti soccorsi ... bergamo.corriere.it Maxi incidente d’auto a Caravaggio, coinvolta intera famiglia: morti papà e nonna. A bordo anche bambiniLa cronaca locale si tinge di nero in questa domenica di metà marzo a causa di un drammatico evento stradale che ha sconvolto la comunità di Caravaggio. Un ... thesocialpost.it Il dolore di una mamma e di un papà che nessuno dovrebbe mai conoscere. Patrizia e Antonio hanno perso il loro piccolo Domenico il 21 febbraio. Un bambino di appena due anni, strappato alla vita dopo quello che i genitori definiscono un errore imperdo facebook Caravaggio: morti papà e nonna nell'auto con due bimbi sbalzata nel canale x.com