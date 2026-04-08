Cause civili più veloci e arretrati giù del 94% ma ancora non basta

Le cause civili più rapide e gli arretrati ridotti del 94% rappresentano i risultati raggiunti nel quadro del Pnrr, che si è concentrato sulla riduzione delle pratiche più datate. Tuttavia, nonostante i progressi, le criticità nel sistema giudiziario rimangono, con alcune questioni ancora aperte e processi in corso. La riforma delle procedure e l’efficientamento degli uffici giudiziari continuano a essere temi di discussione e intervento.

GIUSTIZIA. In tribunale centrato l’obiettivo Pnrr sul taglio dei procedimenti più vecchi. Per un verdetto i tempi ridotti del 28%: il traguardo però è il -40% entro giugno Accorciare i tempi, smaltire le pendenze. È la missione quotidiana di chi si occupa di giustizia, e lo è ancor di più perché una scadenza incombe: quella del Pnrr. Per il 30 giugno, l’Italia dovrà (o dovrebbe, al condizionale) rispettare i vincoli imposti dall’Europa in materia, e l’esito al momento è bifronte: positivo per «risoluzione» dei fascicoli più datati, meno confortante – al netto dei miglioramenti – per la velocizzazione delle sentenze. Una tendenza che si ravvisa, numeri alla mano, anche su scala bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Cause civili più veloci e arretrati giù del 94%, ma ancora non basta Nel pattinaggio gli occhiali veloci sono ancora più velociAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Leggi anche: Virtus Bologna Valencia 81-94: sconfitta amara in Eurolega. Vu Nere più combattive, ma non basta Si parla di: Se davvero si vuole migliorare il sistema giudiziario ecco cosa fare (senza toccare la Costituzione). Cause civili più veloci e arretrati giù del 94%, ma ancora non bastaIn tribunale centrato l’obiettivo Pnrr sul taglio dei procedimenti più vecchi. Per un verdetto i tempi ridotti del 28%: il traguardo però è il -40% entro giugno ... ecodibergamo.it Cause civili in calo: la città seconda in ItaliaAREZZOLa giustizia civile ci restituisce l’immagine di Arezzo come città virtuosa. Siamo secondi in Italia infatti per calo dei processi pendenti e il nostro è il tribunale che fa meglio in Toscana. lanazione.it