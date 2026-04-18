Da Milano a Parigi le merci corrono ancor più veloci

Durante la Fiera internazionale SITL di Parigi, FS Logistix ha partecipato come protagonista all’evento dedicato al settore del trasporto e della logistica. La manifestazione ha visto la presenza di numerose aziende e professionisti provenienti da diversi Paesi, interessati alle novità del settore e alle soluzioni per ottimizzare la movimentazione delle merci. La partecipazione si è concentrata sulle innovazioni e sugli sviluppi nelle reti di distribuzione europee.

FS Logistix è stata tra i protagonisti della Fiera internazionale SITL (Salon International du Transport et de la Logistique) di Parigi. La società del Gruppo FS ha presentato una prima importante evoluzione della piattaforma digitale integrata, lanciata a maggio 2025. All’evento per FS Logistix sono intervenuti l’ad Sabrina De Filippis, il direttore Strategie e Transformation Antonio Brunacci e Andrea De Bernardi, AD di Mercitalia Intermodal. La piattaforma digitale ulteriormente ampliata ha semplificato il rapporto con il cliente, grazie a una mappa del percorso con dati pratici come chilometri da percorrere, tempi, mezzi impiegati e CO2 risparmiata.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Milano a Parigi le merci corrono ancor più veloci Ovix-La Milano sau Paris#love #shorts Notizie correlate Attraversa i binari, colpito da un treno merci. Linea Bologna-Milano sospesa per più di 2 oreBologna, 28 gennaio 2026 – Un 35enne è rimasto ferito, in modo non grave, dopo essere stato colpito da un treno merci alla stazione di Samoggia, in... Ragazzino attraversa i binari, colpito da un treno merci. Linea Bologna-Milano sospesa per più di 2 oreBologna, 28 gennaio 2026 – Un 35enne è rimasto ferito, in modo non grave, dopo essere stato colpito da un treno merci alla stazione di Samoggia, in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Da Milano alla Ville Lumière: l’estate alla scoperta delle meraviglie d’Oltralpe inizia a bordo del TGV INOUI; Da Milano a Parigi le merci corrono ancor più veloci; Da Torino a Parigi, corre la solidarietà: così Just The Woman I Am diventa internazionale; Arte, i paesaggi di Monet tornano in asta dopo un secolo: tra Parigi e Milano la primavera del mercato. Olimpia Milano, a Parigi l'ultima chance per il sogno EurolegaParigi val bene una messa, ma val bene anche una vittoria: questa frase riassume l'urgenza per l'Olimpia Milano. Il Paris Basketball, pur non essendo la squadra dominante di un anno fa e avendo ... it.blastingnews.com Medaglie di legno. Da Parigi a Milano scese da 19 a 9C'è un medagliere non ufficiale del quale nessun atleta vorrebbe far parte. Specie poi se si tratta di quello di una Olimpiade. Sono le famose medaglie di legno, ovvero i quarti posti che significano ... ilgiornale.it A Milano la nuova edizione del “L’Oréal For The Future Day”. x.com Anna Cisint (europarlamentare Lega): domani alle 15 in piazza Duomo a Milano per lanciare un messaggio forte ai burocrati di Bruxelles. Senza Paura, in Europa Padroni a Casa Nostra. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook