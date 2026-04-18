Da Milano a Parigi le merci corrono ancor più veloci

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Fiera internazionale SITL di Parigi, FS Logistix ha partecipato come protagonista all’evento dedicato al settore del trasporto e della logistica. La manifestazione ha visto la presenza di numerose aziende e professionisti provenienti da diversi Paesi, interessati alle novità del settore e alle soluzioni per ottimizzare la movimentazione delle merci. La partecipazione si è concentrata sulle innovazioni e sugli sviluppi nelle reti di distribuzione europee.

FS Logistix è stata tra i protagonisti della Fiera internazionale SITL (Salon International du Transport et de la Logistique) di Parigi. La società del Gruppo FS ha presentato una prima importante evoluzione della piattaforma digitale integrata, lanciata a maggio 2025. All’evento per FS Logistix sono intervenuti l’ad Sabrina De Filippis, il direttore Strategie e Transformation Antonio Brunacci e Andrea De Bernardi, AD di Mercitalia Intermodal. La piattaforma digitale ulteriormente ampliata ha semplificato il rapporto con il cliente, grazie a una mappa del percorso con dati pratici come chilometri da percorrere, tempi, mezzi impiegati e CO2 risparmiata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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