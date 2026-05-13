Calciomercato Roma il punto sui rinnovi | Dybala prima Celik poi

Sul fronte calciomercato della Roma, si concentra l’attenzione sui rinnovi di contratto dei giocatori più rappresentativi. Tra i nomi più discussi ci sono Dybala, Pellegrini, Celik ed El Shaarawy, tutti ancora in attesa di decisioni definitive riguardo il proprio futuro con il club. La situazione resta aperta e nessun accordo è stato ancora ufficializzato.

Dybala, Pellegrini, ma anche Celik ed El Shaarawy. Sono questi i quattro nomi più caldi sul fronte rinnovi in casa Roma e il loro futuro è ancora tutto da decidere. In attesa della fine del campionato e di un nuovo direttore sportivo, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio afferma che la società sta già cominciando a muoversi. Di Marzio: “Gasperini vuole mantenere l’ossatura della squadra”. All’interno del suo podcast Caffé Di Marzio, il guru del mercato di Sky ha parlato anche dell’intricata situazione dei contratti in scadenza della Roma il prossimo 30 giugno. Con la corsa Champions che si deciderà nelle ultime due giornate e il probabile addio del direttore sportivo Ricky Massara, la situazione rimane estremamente incerta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Calciomercato RomaNome a Sorpresa! Clamoroso Dragusin

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