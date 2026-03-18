Referendum giustizia i sindaci toscani per il no A Roma in piazza con Schlein Conte Fratoianni Bonelli

Il 18 marzo i sindaci toscani si sono riuniti a Roma in piazza per esprimere il loro sostegno al No nel referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. La manifestazione si è svolta prima al Campidoglio, con la partecipazione di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e presidente di Ali Autonomie locali italiane, e di Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, tra gli altri.

Referendum giustizia al voto 22 e 23 marzo 2026, i sindaci per il No a Roma mercoledì 18 marzo. Prima in Campidoglio con Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e presidente nazionale Ali Autonomie locali italiane, vicepresidente nazionale Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano. Poi in piazza del Popolo, sul palco per la manifestazione di chiusura della campagna referendaria per no alla riforma costituzionale sulla giustizia. Con i deputati Elly Schlein, leader Pd, Giuseppe Conte, presidente M5S, il pisano Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra. Con Maurizio Landini, segretario Cgil. (Foto Fb Cgil Toscana) Manifestazione di chiusura promossa dal Comitato della società civile per il No. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Referendum giustizia, i sindaci toscani per il no. A Roma in piazza con Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli Articoli correlati Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto: oggi il No chiude la campagna a Roma, in piazza anche Schlein e ConteLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo. Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli uniti contro il Board of Peace : “Meloni dica no a Trump”Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, al termine dell'incontro a Montecitorio con i rappresentanti del Comitato per la... Altri aggiornamenti su Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum, Lo Voi punge Nordio: Saluti dal plotone. Per il no 270 sindaci; Referendum, ci sono 270 sindaci per il no: Riforma sbagliata, che non risolve problemi; Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; Giustizia, Tommasi schierato con i sindaci per il No al referendum. Dal campo largo alla Cgil, dai sindaci agli artisti. Oggi a Roma il popolo del no al referendumI leader del centrosinistra, insieme a sindaci e artisti, per dire no al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. L’appuntamento è alle 17 in piazza del Popolo a Roma. L'evento è st ... repubblica.it Referendum sulla Giustizia, ora scendono in campo anche i sindaci: cosa hanno fattoIn vista del referendum del 22 e del 23 marzo sulla riforma Nordio della Giustizia, scendono in campo anche i sindaci italiani: molti di loro, soprattutto quelli più in vista in quanto alla guida dell ... tag24.it #GMG REFERENDUM GIUSTIZIA: DIBATTITO AI GIARDINI LUZZATI ORGANIZZATO DA "LA SUPERNOVA" ALLE 19.30 - DIRETTA GMG I Giardini Luzzati, all’interno della loro Area Archeologica, ospitano il dibattito organizzato da La Supernova, associazion facebook Referendum giustizia, l’ultima bufala di Meloni: “I costi dell’Alta Corte verranno coperti dai risparmi per errori giudiziari”. @pipitone87 x.com