Calcio Napoli Lukaku lascia il Belgio e torna in città per recuperare la forma fisica

Il centravanti ha lasciato il Belgio e si è trasferito nella città di Napoli per concentrarsi sul recupero fisico. Non prenderà parte alle partite amichevoli contro Stati Uniti e Messico, a causa di un infortunio che ha limitato il suo tempo di gioco con il club. L’obiettivo è tornare alla piena forma prima di riprendere le competizioni ufficiali.

Il centravanti non giocherà le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Dopo l’infortunio, minutaggio ridotto con il Calcio Napoli: obiettivo recuperare la migliore forma fisica. Romelu Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga e rientra a Napoli per proseguire il percorso di recupero fisico. L’attaccante azzurro non prenderà parte alle amichevoli in programma contro Stati Uniti e Messico, preferendo concentrarsi sul lavoro individuale. Anche la Federcalcio belga, guidata dal commissario tecnico Rudi Garcia, ha confermato la scelta del centravanti, sottolineando la volontà del giocatore di dedicarsi alla preparazione atletica. “Romelu ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, Lukaku lascia il Belgio e torna in città per recuperare la forma fisica Articoli correlati Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per lavorare sulla condizioneLukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per lavorare sulla condizione"> Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli del Belgio negli... Lukaku lascia il ritiro del Belgio per tornare a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoRomelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per tornare a Napoli. Aggiornamenti e notizie su Calcio Napoli Temi più discussi: LUKAKU, ADDIO AL NAPOLI IN ESTATE? DAL BELGIO: POSSIBILE RITORNO ALL’ANDERLECHT; Lukaku, a fine stagione sarà addio? Spunta un patto tra Manna e l’agente – Mattino; Futuro Napoli: in bilico tre big, due azzurri verso l’addio. Le decisioni; Futuro Lukaku: il centravanti belga resterà al Napoli ad una condizione. Napoli, Lukaku rinuncia al Belgio e torna subito a Castel Volturno per lavorareBig Rom non partirà con la sua Nazionale per i test contro Stati Uniti e Messico: un segnale importante in vista del suo futuro in azzurro che sembra scacciare le voci di addio a fine anno ... sport.quotidiano.net Lukaku lascia il ritiro del Belgio: rientro anticipato a Napoli per recuperare la formaNuovo stop nel percorso di rientro di Romelu Lukaku, che lascia il ritiro della nazionale belga e fa ritorno a Napoli. L’attaccante non prenderà parte alle ... cronachedellacampania.it Hojlund, a Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. 'Devo ancora lavorare ma in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto' #ANSA x.com CALCIO NAPOLI, ORA CONTE PUNTA SEMPRE PIU' IN ALTO - facebook.com facebook