Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, si trova attualmente in Belgio dopo aver lasciato la squadra. La sua partenza è stata motivata dalla partecipazione alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico. La relazione tra il giocatore e il club è al centro di discussioni, mentre i dettagli sulla sua assenza e sui motivi della sua permanenza in Belgio non sono stati comunicati ufficialmente.

Napoli, 30 marzo 2026 - Una sosta al veleno: potrebbe essere questo il titolo di quanto è accaduto e sta tuttora accadendo tra il Napoli e Romelu Lukaku, il bomber dello scudetto che era partito alla volta del suo Belgio inizialmente per partecipare alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Poi il dietrofront: niente volo per Atlanta e apparente ritorno nel capoluogo campano per lavorare e affinare una condizione fisica ancora chiaramente inficiata dai tanti mesi passati ai box per il grave infortunio muscolare di inizio agosto. Invece Big Rom al centro tecnico di Castel Volturno non si vede e, a quanto pare, non per un disguido nel... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, la versione di Lukaku: "Ecco perché sono in Belgio"

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