Lukaku | Mi sento in forma sto molto bene Spero di ritornare presto in campo

Romelu Lukaku è tornato in Belgio nei giorni scorsi per continuare il suo percorso di recupero. L’attaccante ha dichiarato di sentirsi in forma e di stare molto bene, aggiungendo di sperare di tornare presto in campo. Attualmente si sta concentrando sulla riabilitazione in vista dei prossimi impegni con la nazionale e i club. La sua presenza in campo sembra sempre più vicina, anche se non sono stati comunicati dettagli sui tempi di ritorno.

Romelu Lukaku, tornato in Belgio nei giorni scorsi, sta ultimando il suo recupero in patria in vista dei Mondiali.L'attaccante del Napoli ha assistito dagli spalti alla finale di Coppa di Belgio che ha visto in campo il suo Anderlecht.Dazn Belgium ha pubblicato un video in cui il centravanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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