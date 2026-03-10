La Vuelle ha trovato il giocatore che cercava da mesi, un lungo che possa affiancare Miniotas e completare il roster. Dopo diverse trattative, l’accordo si è concretizzato e il nuovo acquisto si è subito messo in mostra in allenamento. Rino De Laurentiis, già presente in squadra, ha ripreso a mostrarsi in buona forma. La squadra si prepara a partire con un nuovo assetto.

La Vuelle ha cercato per mesi sul mercato il lungo ideale da alternare a Miniotas che si è finalmente materializzato in panchina: ma Rino De Laurentiis era già lì da un pezzo, solo che ora è tornato a brillare. Dopo la scintillante prestazione contro Rimini, dove è stato provvidenziale nella serata da zero punti del lituano, anche contro Cremona ha fatto la sua parte, quella che serviva con Regimantas tornato a regnare dentro l’area: 17 minuti da mister utilità, con 4 punti e 5 rimbalzi e soprattutto il miglior plus-minus dopo quello di Maretto che testimonia la concretezza di ogni suo passaggio sul parquet: "Credo che ognuno di noi in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ora sto bene e si vede, mi sento molto più intenso. Voglio mantenermi così"

