Lukaku in Belgio incrocio con Khalaili in Coppa

Romelu Lukaku si trova attualmente in Belgio, dove ha ripreso le attività con la squadra locale. Di recente, l’attaccante del Napoli ha partecipato a un incontro in vista di una partita di coppa, che ha visto anche la presenza di Khalaili. Dopo aver concluso gli impegni con la squadra italiana, Lukaku è rientrato in patria. La sua presenza in Belgio ha attirato l’attenzione per gli incontri e le sessioni di allenamento svolte in vista delle prossime competizioni.

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Romelu Lukaku prosegue il suo lavoro in Belgio. L’attaccante del Napoli è rientrato in patria dopo l’intesa raggiunta tra il club azzurro e la nazionale belga, con l’obiettivo di completare il percorso atletico nel centro tecnico federale di Tubeke. La scelta è stata condivisa da tutte le parti. Big Rom vuole ritrovare la migliore condizione fisica in vista dei prossimi impegni con il Belgio e del cammino verso il Mondiale. Il finale di stagione con il Napoli, di fatto, si è chiuso in anticipo. Nel frattempo, il centravanti è stato visto anche allo stadio Roi Baudouin di Bruxelles. Lukaku ha assistito alla finale di Coppa del Belgio, vinta dall’Union Saint-Gilloise contro l’Anderlecht, club a cui l’attaccante resta molto legato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku in Belgio, incrocio con Khalaili in Coppa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CALCIOMERCATO NAPOLIKHALAILI CHI ÈTENSIONE A CASTELVOLTURNOSCENDE IN CAMPO DE LAURENTIIS Sullo stesso argomento Leggi anche: Lukaku resta in Belgio: tensione con Conte e Napoli Lukaku resta in Belgio: il Napoli reagisce con una multaLa decisione di Romelu Lukaku di restare in Belgio ha creato tensione in casa Napoli. Napoli, Lukaku torna in Belgio. Stavolta definitivamenteAltro colpo di scena nella lunga querelle tra il club partenopeo e Big Rom, che parte di nuovo alla volta di Anversa per curarsi: la frattura, seppur con molta diplomazia tra le parti, è sempre più ne ... sport.quotidiano.net Lukaku torna in Belgio, stagione finita: ormai è rottura con Conte e il NapoliLa stagione di Romelu Lukaku si chiude con un volo verso il Belgio e con la parola fine su un rapporto che, da settimane, era già esaurito nei fatti. Il ... cronachedellacampania.it