Romelu Lukaku ha deciso di rimanere in Belgio, decisione che ha portato il club partenopeo a imporre una multa. La scelta dell’attaccante ha suscitato reazioni ufficiali da parte del team, che ha adottato questa sanzione come risposta. La situazione si è sviluppata nel contesto delle recenti vicende contrattuali e delle comunicazioni tra l’atleta e la società.

La decisione di Romelu Lukaku di restare in Belgio ha creato tensione in casa Napoli. Il club si aspettava infatti il suo rientro a Castel Volturno durante la sosta, dopo la rinuncia dell’attaccante alle amichevoli della nazionale belga in America. Invece il centravanti ha scelto di fermarsi ad Anversa per proseguire lì il lavoro fisico. Secondo il Corriere dello Sport, la scelta non è stata accolta bene né dalla società né da Antonio Conte. Il primo effetto concreto sarebbe una multa, in attesa di un chiarimento diretto tra il giocatore, l’allenatore e il club. Non si può parlare di rottura definitiva, ma il gesto ha comunque aperto una frizione evidente in un momento delicato della stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku resta in Belgio: il Napoli reagisce con una multa

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