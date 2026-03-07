Pisa solito copione Un’ora di orgoglio poi un sonoro poker di sberle | con la Juve finisce 4-0

A Pisa, la partita tra la squadra locale e la Juventus si è conclusa con un punteggio di 4-0 a favore dei bianconeri. La gara è durata un'ora, durante la quale i tifosi hanno assistito a un primo momento di entusiasmo prima che la Juventus prendesse il sopravvento con quattro goal consecutivi. La partita si è svolta in un clima di grande attenzione.

Pisa, 7 marzo 2026 – Fra ospitate a Sanremo e fiction, le canzoni degli 883 sono tornate di moda. Tutti ricordiamo «Gli anni»: stessa storia, stesso posto, stesso bar. Mantra ripetitivo anche di questa stagione nerazzurra dove il Pisa pare spesso ambire alla grande impresa contro le big per poi finire ripetutamente con un pugno di mosche in mano. Il Pisa non segna quasi mai (terza partita a secco di gol), ma in compenso lo subisce quasi sempre. A Torino, contro la Juve, la compagine della Torre resta pienamente in corsa fino al nono minuto del secondo tempo, quando l'uscita sciagurata di Nicolas spalanca la porta alla testa di Cambiaso e ai bianconeri, che dilagano in un poker.