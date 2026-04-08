Nel mondo virtuale i nostri figli si fanno male e fanno male altri altri Ci vogliono regole Alberto Pellai scrive a Giorgia Meloni

Uno studio recente evidenzia come i giovani siano sempre più coinvolti in comportamenti dannosi nel mondo digitale, sia come vittime che come autori. Un esperto nel settore ha scritto a un rappresentante politico, invitandola a intervenire e sottolineando l’importanza di stabilire regole chiare per tutelare i minori online. La lettera, indirizzata anche al ruolo di madre della destinataria, si focalizza sulla necessità di interventi concreti per prevenire rischi e danni.

Un appello diretto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che chiama in causa non solo il ruolo istituzionale ma anche quello personale di madre. A firmarlo è Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che in una lettera pubblica invita il governo a intervenire con urgenza sull’uso di smartphone e social tra i minori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Adolescenza, aggressività, armi da taglio. L'esperta: «Quello che oggi i ragazzi ci comunicano in diversi modi è che stanno estremamente male. Fanno del male agli altri, ma soprattutto lo fanno a se stessi»Senza entrare nel merito del caso specifico - e in considerazione del fatto che le responsabilità in gesti del genere vanno viste, riconosciute e...

“I nostri figli con disabilità costretti a far posto ad altri. No alla guerra tra poveri”. E le mamme fanno ricorso al TarMilano – Le pareti sono scandite da finestre ampie e collocate ad altezza tale da consentire anche a chi sta su una sedie a rotelle di guardare fuori.

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Temi più discussi: Giovani e social, Pellai (psicoterapeuta) a Tgcom24: Questa è la generazione con i peggiori indicatori di salute mentale degli ultimi 50-70 anni; Tecnologia e nuove sfide per i genitori, Pellai avverte: Non lasciate i vostri figli soli con lo smartphone; Convergenze Creative, a Montecatini arriva il festival su educazione, tecnologia e società: tra gli ospiti Alberto Pellai; Smartphone ai bambini, la lettera che chiama in causa la politica.

Ragazzi violenti, Alberto Pellai: Riportiamoli nel mondo reale, hanno perso l’energia vitaleIl medico e psicoterapeuta, autore di best seller con la moglie Barbara Tamborini, psicopedagogista, sul fenomeno degli adolescenti con i coltelli: La lama è ormai uno status symbol molto sdoganato e ... quotidiano.net

Alberto Pellai: «Se tuo figlio dice: ho un vulcano nella pancia, esprime un disagio che va subito riconosciuto»È la frase che molti raccontano quando ripensano all'abuso di cui sono stati vittime. Il medico dell'età evolutiva dedica al tema un libro ... msn.com

Ad Alba prende forma il Coordinamento pedagogico territoriale: Alberto Pellai apre il nuovo percorso per famiglie ed educatori x.com