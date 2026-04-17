Perché Olise fa cose che gli altri non fanno

Olise è un calciatore che si distingue nel panorama attuale per le sue scelte e il suo stile di gioco. Nato in un paese, ha avuto la possibilità di rappresentare altre nazionali grazie alla doppia nazionalità, e ha accumulato esperienze in diversi campionati. La sua carriera è stata segnata da trasferimenti e decisioni che lo hanno portato a confrontarsi con ambienti diversi, offrendo caratteristiche uniche rispetto ad altri giocatori della sua generazione.

C’è un momento esatto, dentro quella favolosa sarabanda di emozioni di cui abbiamo goduto in Bayern Monaco-Real Madrid, che misura la distanza tra la modernità di un certo calcio e l’antiquariato impolverato di chi è inchiodato a un tempo antico. Quel momento preciso è quando, al declinare della partita, Olise raccoglie il passaggio di Kane e opta per una scelta nuova. Una scelta filosofica, verrebbe da dire; di più: la modernità intesa come una nuova interpretazione estetica. Dunque in quel momento il risultato di 3-3 garantisce al Bayern Monaco il passaggio in semifinale. La maggioranza dei calciatori di questo pianeta, ricevuto il pallone, avrebbe rallentato la corsa, si sarebbe probabilmente spinta verso la bandierina del calcio d’angolo, chissà.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Perché Olise fa cose che gli altri non fanno FOOTBALL MANAGER 26 - CARRIERA ALLENATORE JUVENTUS - SFIDA CON L'INTER! - Gameplay ITA - EP.51 Notizie correlate Che Tempo Che Fa, l'ex pm Colombo: "Ogni tanto le correnti fanno delle cose che non dovrebbero fare""Una volta introdotto il sorteggio, lei pensa che le correnti spariranno per magia?". 5 cose che fanno di Portobello una serie che fa la differenzaRiuscire a vedere Portobello in anteprima, in una maratona di diverse ore, è stata una fortuna. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il magnetismo di Olise; Michael Olise è un glitch del calcio moderno: fenomenale ma schivo; Dal campo da calcio ai banchi di scuola, il talento nascosto dei ragazzi plusdotati: riconoscere e sostenere i ragazzi che pensano troppo veloce. La storia di Michael Olise; Real-Bayern, le pagelle: Olise fa impazzire tutti, 8. Vinicius, quante scenate, 5. L'intervistatore ha dovuto specificare a Olise perché stesse definendo il Real Madrid il 'Re della Champions League', ricordando al francese che i Blancos hanno vinto 15 Champions #tunneldellostadio #olise - facebook.com facebook Stimo Piccinini ma quando si dice che anche culturalmente siamo indietro, si intende anche nella comunicazione degli addetti ai lavori. Olise in 1v1 per chiudere la partita. Perché dire “dovrebbe tenerla” No. SI FA GOL!!! E noi gli Olise non li abbiamo infatti. # x.com