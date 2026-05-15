A Luino, l’ex caserma di Fornasette sarà destinata ai vigili del fuoco, dopo che i precedenti bandi per l’uso dell’edificio non avevano riscosso interesse. La scelta di questa sede si inserisce in un piano di potenziamento delle strutture di pronto intervento nel territorio. La posizione di confine della città solleva anche interrogativi sulla gestione della sicurezza a livello locale e sulle eventuali implicazioni che questa decisione comporta.

? Domande chiave Perché i precedenti bandi per l'accoglienza erano rimasti deserti?. Come influirà la posizione di confine sulla sicurezza locale?. Quali ostacoli economici hanno bloccato l'uso della caserma finora?. Chi gestirà concretamente l'immobile dopo il passaggio al Demanio?.? In Breve Falliti precedenti bandi per accoglienza migranti causa costi riscaldamento e posizione confine Svizzera.. Prefetto Rosario Pasquariello e sindaco Enrico Bianchi coordinano il passaggio all'Agenzia del Demanio.. Direzione regionale Lombardia e Ministero dell'Interno hanno approvato l'idoneità tecnica della struttura.. Nuova base logistica garantirà presidio operativo costante nell'area geografica dell'Alto Varesotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luino: l’ex caserma di Fornasette sarà per i vigili del fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ex Caserma dei vigili del fuoco, al via i lavori di ripristino e messa in sicurezzaTempo di lettura: 2 minutiHa preso ufficialmente il via l’intervento di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’ex Caserma dei Vigili del...

"Scuole in Caserma", i Vigili del Fuoco di Modena aprono le porte a bambini e cittadiniI Vigili del Fuoco di Modena annunciano la prima edizione dell’iniziativa "Scuole in Caserma: conoscere i Vigili del Fuoco!".

Niente centro di accoglienza straordinaria: l’ex caserma dei Carabinieri sarà destinata ai pompieri di Luino. Ad annunciarlo il consigliere comunale Davide Cataldo, autore della proposta. x.com

Niente migranti nell’ex caserma al confine tra Italia e Svizzera: arrivano i pompieriSvolta a Luino: l'ex caserma Fornasette non ospiterà più un Cas. La struttura diventerà sede dei Vigili del Fuoco con 16 posti letto. Tutti i dettagli. comozero.it

L’ex caserma di Fornasette verso la destinazione ai vigili del fuoco di LuinoIl Comune guarda con favore alla nuova destinazione dell’ex caserma dell'Arma, ritenuta strategica per rafforzare il presidio dei vigili del fuoco nell’area di confine dell’Alto Varesotto ... varesenews.it