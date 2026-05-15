Luigi Pantisano | per la Linke novità ma vecchio stile
In una recente intervista, Luigi Pantisano ha dichiarato di poter diventare il primo leader italiano di un partito di sinistra tedesco. La sua affermazione si inserisce in un contesto di discussione politica e di potenziali cambiamenti nel panorama europeo. Pantisano ha anche fatto riferimento a novità che, pur essendo nuove, si ispirano a metodi e approcci già noti in passato. La conversazione ha toccato vari aspetti della scena politica, senza approfondire dettagli sui passaggi concreti o sui piani futuri.
«Potrei diventare il primo leader italiano della sinistra tedesca». Intervista a tutto campo a Luigi Pantisano, classe 1979, vice-capogruppo della Linke al Bundestag, candidato a diventare il co-segretario del partito al congresso di giugno. Metà svevo (è nato a Waiblingen, vicino a Stoccarda) e metà calabrese (la famiglia è originaria di Cariati Marina), parla correntemente tedesco e italiano, la lingua-madre dei genitori emigrati nel Baden-Württemberg negli anni 60. Da bambino e adolescente ha sperimentato sulla pelle il razzismo non solo verso gli spaghetti-fresser venuti a faticare in Germania, lo stesso che oggi riecheggia negli slogan di Afd. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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