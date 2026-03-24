Ostuni Non mi cercare più di Luigi Del Vecchio | a Caserta un incontro tra letteratura territorio e impegno civile

L’associazione Liberi Orizzonti APS, in collaborazione con il Liceo Statale Manzoni di Caserta, promuove un importante appuntamento culturale dedicato alla presentazione del romanzo “Ostuni. Non mi cercare più.” di Luigi Del Vecchio. Il romanzo di Del Vecchio, un thriller intenso e coinvolgente, si distingue non solo per la costruzione narrativa, ma anche per la capacità di restituire una visione profonda del territorio pugliese. Luigi Del Vecchio, autore attento e sensibile alle dinamiche del territorio e dell’animo umano, si distingue per una scrittura capace di coniugare tensione narrativa e profondità descrittiva. Nei suoi romanzi, il paesaggio non è mai semplice sfondo, ma elemento vivo e narrante, capace di dialogare con i personaggi e di rifletterne conflitti, paure e desideri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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