L'UE vuole il biglietto unico europeo per viaggiare in tutti i Paesi con un solo ticket di diversi operatori

La Commissione Europea ha presentato una proposta per creare un biglietto unico europeo che permetta ai viaggiatori di spostarsi tra i vari Paesi dell’Unione con un solo biglietto. L’obiettivo è facilitare i viaggi attraverso i diversi operatori di trasporto, eliminando la necessità di acquistare biglietti separati per ogni tratta o paese. La proposta mira a semplificare l’esperienza di viaggio all’interno dell’Unione Europea, rendendo più agevole la mobilità tra le nazioni.

La proposta della Commissione Europea vuole semplificare le cose ai viaggiatori, consentendo di spostarsi tra i Paesi europei con un solo biglietto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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