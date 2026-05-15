Luciano Darderi ha perso la semifinale degli Internazionali d’Italia contro il norvegese Casper Ruud, con il risultato di 6-1, 6-1. La partita, interrotta a causa della pioggia durante il primo set, si è conclusa con il giocatore sconsolato e senza benzina, come ha riferito lui stesso. Dopo il match, Darderi ha dedicato un pensiero alla nonna, affermando che gli sognava di diventare un giocatore.

Luciano Darderi ha perso la semifinale degli Internazionali d’Italia, venendo sconfitto dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-1 al termine di un confronto interrotto per pioggia nel corso del primo set. Il tennista italiano era privo di energie dopo le due grandi imprese firmate contro il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) e lo spagnolo Rafael Jodar (al termine di un confronto terminato alle due di notte), non riuscendo a contrastare il quotato avversario di fronte al proprio pubblico del Foro Italico e uscendo a testa altissima dal torneo di casa. L’attuale numero 20 del mondo (ma da lunedì 18 maggio sarà al 16mo o al 17mo posto del ranking ATP) ha fatto un punto della situazione in conferenza stampa: “ Era stanchezza, ho finito troppo tardi con Jodar, i tempi di recupero sono diversi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi sconsolato: “Non avevo benzina, finito troppo tardi con Jodar. Dedica a nonna: mi sognava giocatore”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Baez Battles Darderi; Cerundolo Takes On Hanfmann | Santiago 2026 Semi-Final Highlights

Sullo stesso argomento

Luciano Darderi: “Jodar mi ha veramente sorpreso. Ho capito che per vincere dovevo spingere io”Luciano Darderi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma contro lo spagnolo Rafael Jodar,...

Leggi anche: Luciano Darderi: “Aver sconfitto un giocatore forte sulla terra come Baez mi dà grande soddisfazione”

Fano, tutti al Circolo Tennis Trave per tifare Luciano (ore 15.30). Effetto Darderi: iscrizioni cresciute. Tornerà qui ad agostoFANO Un tennista fanese in semifinale agli Internazionali d’Italia è un’emozione da condividere. Lo faranno i maestri di tennis, i loro allievi, gli appassionati, i curiosi e ... corriereadriatico.it

Dal mate alla moretta, alla scoperta delle radici fanesi di Luciano Darderi: il bar di famiglia, gli amici e gli allenamenti sulla terra rossaFANO - In piazza Andrea Costa, al Darderi Bistrò, non si beve (ancora) il mate ma va bene lo stesso. Qui si ordina rigorosamente la moretta con i suoi tre tipici strati e la scorza ... corriereadriatico.it