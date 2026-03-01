Luciano Darderi ha raggiunto un’altra finale nel giro di poche settimane, questa volta a Santiago del Cile, dopo aver partecipato all’ATP250 di Buenos Aires. Ha dichiarato che aver battuto un giocatore di alto livello sulla terra battuta come Baez gli ha dato molta soddisfazione. L’italo-argentino si prepara ora a disputare l’ultimo atto del torneo cileno.

Altra finale nel giro di poche settimane per Luciano Darderi. L’italo-argentino, dopo essersi spinto all’atto conclusivo dell’ATP250 di Buenos Aires, replica a Santiago del Cile. Nello swing sudamericano, Darderi ha dato dimostrazione della sua consistenza, replicando lo stesso risultato che c’era stato nella capitale argentina contro Sebastian Baez. I due, infatti, si erano incrociati nel penultimo atto e Luciano aveva messo in mostra le sue qualità tecniche e mentali. Una differenza più marcata si è espressa sulla terra rossa cilena, vista l’affermazione sullo score di 6-4 6-3 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Un match che rappresenta uno spaccato della maturazione di Darderi in questo 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi: “Aver sconfitto un giocatore forte sulla terra come Baez mi dà grande soddisfazione”

Luciano Darderi sconfitto da Francisco Cerundolo nella finale a Buenos AiresLuciano Darderi non riesce a superare l’ostacolo rappresentato da Francisco Cerundolo nella finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Luciano Darderi, compleanno e finale a Buenos Aires! Baez regge un set, poi crollaLuciano Darderi centra la sua prima finale del 2026, la quinta in carriera, all’ATP 250 di Buenos Aires.

Altri aggiornamenti su Luciano Darderi.

Temi più discussi: Atp Santiago 2026, Darderi in finale: Baez battuto in due set; Santiago: derby Darderi-Pellegrino per un posto in semifinale; Tennis, Cobolli raggiunge i quarti di finale ad Acapulco; Cobolli e Bellucci volano ai quarti ad Acapulco. Derby azzurro in Cile tra Darderi e Pellegrino.

Perché Luciano Darderi non guadagna posizioni in classifica con la finale a Santiago. E se la vince…Luciano Darderi è approdato in finale ai Chile Open 2026 di tennis e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno a Santiago ... oasport.it

Luciano Darderi non si ferma più! Spazza via Baez e irrompe in finale nell’ATP di Santiago!La terra battuta si conferma superficie amica. Nella seconda semifinale del torneo ATP di Santiago Luciano Darderi, testa di serie numero due, piega ... oasport.it

SANTIAGO ATP: LUCIANO DARDERI IN FINALE! Bravissimo Luciano approda in finale battendo Baez con il risultato di 6/4 6/3! Ottima prestazione e torneo per Darderi questa sera il tifo sarà tutto per te! In bocca al lupo Luciano Darderi ig - facebook.com facebook

Sabato 10 febbraio 2024: durante la serata finale del Festival di Sanremo Luciano Darderi batte Sebastián Báez in semifinale all'ATP250 di Córdoba, conquistando la sua prima finale ATP. Sabato 28 febbraio 2026: durante la serata finale del Festival di Sanre x.com