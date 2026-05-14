Dopo aver vinto i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, Luciano Darderi ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa. Ha detto che Rafael Jodar lo ha sorpreso durante il match e ha spiegato di aver capito che per avere successo doveva essere lui a spingere di più. La partita si è conclusa in tre set, con Darderi che ha affrontato diverse difficoltà durante l’incontro.

Luciano Darderi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo nei quarti di finale dell’ ATP Masters 1000 di Roma contro lo spagnolo Rafael Jodar, sconfitto in tre set: l’azzurro ha sottolineato le difficoltà incontrate ma anche le chiavi tattiche che gli hanno permesso di superare l’iberico. L’orario del match ha influenzato le condizioni di gioco: “ Penso sia la vittoria più bella della mia carriera, grazie al pubblico ed a tutto quello che c’è a Roma. È la prima volta che arrivo in semifinale, giocare qui è un sogno. È stata dura perché abbiamo iniziato intorno alle 23.00, il campo era molto lento “. La difficoltà del match: “ Ho continuato a lottare e ne sono molto contento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi: “Jodar mi ha veramente sorpreso. Ho capito che per vincere dovevo spingere io”

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