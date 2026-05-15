Luciano Darderi perde in semifinale con Ruud | stremato paga la fatica dopo una settimana da sogno

Nella semifinale degli Internazionali d’Italia, Luciano Darderi è stato eliminato dopo aver perso in due set contro Casper Ruud, con il punteggio di 6-1, 6-1. La partita si è svolta il 15 maggio e ha concluso il percorso dell’atleta italiano nel torneo. Dopo una settimana intensa, Darderi ha mostrato fatica e ha ceduto al rivale norvegese in un match che si è concluso con un risultato schiacciante.

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