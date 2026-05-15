Luciano Darderi perde in semifinale con Ruud | stremato paga la fatica dopo una settimana da sogno
Nella semifinale degli Internazionali d’Italia, Luciano Darderi è stato eliminato dopo aver perso in due set contro Casper Ruud, con il punteggio di 6-1, 6-1. La partita si è svolta il 15 maggio e ha concluso il percorso dell’atleta italiano nel torneo. Dopo una settimana intensa, Darderi ha mostrato fatica e ha ceduto al rivale norvegese in un match che si è concluso con un risultato schiacciante.
È finita in semifinale l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia. Oggi, venerdì 15 maggio, l'azzurro è stato sconfitto in 2 set con il punteggio di 6-1, 6-1 dal norvegese Casper Ruud. Luciano Darderi, 24 anni, però può consolarsi pensando alle posizioni scalate nel ranking Atp e. 🔗 Leggi su Today.it
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Ho sonno: vado a letto, tanto Darderi perde... Ora mi sveglio: Luciano, dopo oltre 3 ore, ha spezzato Jodar 7 6; 5 7; 6 0 ed è in semi. Guarderò l'incontro senza rischiare l'infarto! Domani vs Ruud: nessun pronostico. Oggi l'altro italiano: come si chiama? Mi par x.com
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