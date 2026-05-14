L’INDOMITO LUCIANO! Darderi vince per sfinimento una clamorosa battaglia con Jodar e vola in semifinale a Roma!

Al Foro Italico di Roma si è vissuto un pomeriggio intenso, con un incontro di tennis che ha coinvolto due giocatori in una partita molto lunga e combattuta. La sfida è stata interrotta più volte a causa di problemi legati alle condizioni dell’impianto e a ritardi accumulati, portando la partita a superare i limiti di orario previsti. Alla fine, uno dei due atleti è riuscito a prevalere, conquistando l’accesso alle semifinali della competizione.

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Succede di tutto al Foro Italico di Roma. Il profondo ritardo, l’interruzione per i fumi dell’Olimpico, una sfida che sfonda i limiti della decenza oraria. Ma, alla fine, quando la maggior parte della Capitale dorme, ce n’è un’altra che esulta. Quella che vede Luciano Darderi arrivare in semifinale agli Internazionali d’Italia, battendo in una sfida lottata, folle, a tratti drammatica, il giovane spagnolo Rafael Jodar per 7-6 (5) 5-7 6-0 in tre ore e 8 minuti. Resta da capire in quali condizioni il classe 2002 riuscirà a tornare in campo contro uno dei signori del rosso di questa epoca, il norvegese Casper Ruud, ma intanto il risultato raggiunto fa capire una volta di più la sua insana voglia di riuscire a spingersi oltre qualsiasi limite.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’INDOMITO LUCIANO! Darderi vince per sfinimento una clamorosa battaglia con Jodar e vola in semifinale a Roma! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Darderi da urlo: vince una battaglia notturna e infinita contro Jodar e vola in semifinale agli Internazionali a RomaPartita iniziata alle 23 circa, durato tre ore, due match point sprecati nel secondo set, interruzione di 20 minuti a causa del fumo dei... ATP Santiago 2026, Luciano Darderi vince il derby con Andrea Pellegrino ed approda in semifinaleNel primo set Darderi tiene agevolmente la battuta, concedendo appena 4 punti in 5 turni e vincendone 14 di fila tra primo e settimo game, mentre il... Si parla di: L’INDOMITO LUCIANO! Darderi vince per sfinimento una clamorosa battaglia con Jodar e vola in semifinale a Roma!. Un Darderi eroico vince la battaglia con Jodar: è semifinale a Roma!Prestazione straordinaria di Luciano Darderi che vince la battaglia e trova il pass per le semifinali. Dopo una prestazione fantastica ed una maratona di tre ore che ne ha viste di tutte i colori Luci ... tennisitaliano.it Luciano Darderi alza l’asticella: Studierò Jodar. La Coppa Davis con l’Italia resta un sognoLuciano Darderi conferma di essere uno straordinario lottatore e grazie alla sua tempra caratteriale confeziona una straordinaria rimonta, annulla quattro ... oasport.it