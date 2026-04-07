L’Università dell’Insubria ha annunciato un Open Day programmato per questo sabato, che si svolgerà nelle sedi di Como e Varese. L’evento permette a studenti e famiglie di conoscere l’offerta didattica dell’ateneo, che comprende anche due nuovi corsi in arrivo. Durante la giornata, sarà possibile visitare le strutture e ottenere informazioni sui programmi di studio e le modalità di iscrizione.

L’Università dell’Insubria organizza per questo sabato un Open Day tra le sedi di Como e Varese per presentare l’offerta formativa alle future matricole e alle loro famiglie. L’iniziativa punta a illustrare i percorsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, mettendo in luce i supporti all’orientamento e i servizi disponibili per gli studenti. L’evento sarà l’occasione per svelare due nuovi corsi in fase di approvazione finale, attivi dal corso accademico 202627. Il programma operativo tra il Campus di Bizzozero e il PalaInsubria. A Varese, le attività inizieranno alle 8 presso il Campus di Bizzozero con l’accoglienza dei partecipanti e la distribuzione dei kit di benvenuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Insubria svela il futuro: Open Day e 2 nuovi corsi in arrivo

Leggi anche: È tempo di scelte. Open Day all’Insubria. Due nuovi corsi dal prossimo anno

L’Insubria guarda al futuro, apertura dell’anno accademico: più ricerca e nuovi corsiVarese – Teatro Sociale di Como gremito per la cerimonia di inaugurazione del ventottesimo anno accademico dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Qui succede qualcosa, gli open day dell’Università dell’Insubria a Varese e ComoSabato 11 aprile le sedi dell'ateneo ospitano l'Open Day 2026 per presentare l'offerta formativa e i nuovi corsi in Farmacia e Tecniche digitali con spazi dedicati anche ai genitori ... varesenews.it

È tempo di scelte. Open Day all’Insubria. Due nuovi corsi dal prossimo annoVarese, l’incontro è fissato per sabato ed è mirato anche ai genitori. Al debutto Farmacia e Tecniche digitali per l’ambiente e le costruzioni. msn.com